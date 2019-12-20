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Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
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РИА Новости

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

18:17 20.12.2019 (обновлено: 18:36 20.12.2019)
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© YouTube-канал Игоря МорозаСтоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
© YouTube-канал Игоря Мороза
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Блогер Игорь Мороз опубликовал на YouTube видео, в котором объяснил, что сбросил Mercedes Gelandewagen с вертолета, потому что разочаровался в машине.
Он рассказал, что купил автомобиль в марте 2018 года.
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"Покупка его когда-то была моя маленькая цель, в которой я разочаровался. И раз я в ней разочаровался, я его уничтожу", — заявил блогер.
Ранее в Сети появилось видео, как на аэродроме в Карелии с вертолета Ми-8 сбросили внедорожник Gelandewagen 1995 года выпуска, крепившийся на тросах. В Управлении на транспорте МВД по СЗФО организовали проверку инцидента. Сообщалось, что сотрудникам аэропорта за 20 минут полета заплатили 250 тысяч рублей.
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Mercedes GelandewagenМи-8КарелияПроисшествия
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