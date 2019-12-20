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Трамп в пятницу объявит о создании космических сил США
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РИА Новости

Трамп в пятницу объявит о создании космических сил США

18:05 20.12.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявит о создании космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
"Президент объявит об официальном создании Космических сил позже сегодня, когда он подпишет оборонный бюджет. В последующие недели мы представим дополнительные детали о плане имплементации и сроках", - сказал Эспер.
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Сенат США во вторник одобрил проект американского оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На прошлой неделе за документ уже проголосовала палата представителей и теперь дело за подписью президента.
"Я хотел бы поблагодарить конгресс за то, что он принял бюджет до конца года. Как я много раз говорил, затяжные обсуждения наносят большой ущерб нашей боеготовности и снижают нашу способность конкурировать с Китаем и Россией", - добавил Эспер.
В частности, по его словам, теперь Пентагон начнет ряд важных программ модернизации, а также продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.
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