Полиция закрыла на Украине более 500 игорных заведений

КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Правоохранители проконтролировали закрытие более 500 игорных заведений во всех областях Правоохранители проконтролировали закрытие более 500 игорных заведений во всех областях Украины , сообщила пресс-служба Национальной полиции в пятницу.

Ранее в пятницу кабмин Украины на заседании запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от Нацполиции до 17.00 мск закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов.

"Мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку на всей территории Украины. По состоянию на 15.00 (16.00 мск - ред.) работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - сообщается на сайте Нацполиции.

Кроме того, в полиции призвали сообщать о функционировании подобных заведений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.