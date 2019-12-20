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Полиция закрыла на Украине более 500 игорных заведений
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РИА Новости

Полиция закрыла на Украине более 500 игорных заведений

18:00 20.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Правоохранители проконтролировали закрытие более 500 игорных заведений во всех областях Украины, сообщила пресс-служба Национальной полиции в пятницу.
Ранее в пятницу кабмин Украины на заседании запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от Нацполиции до 17.00 мск закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов.
"Мобильные группы, в состав которых входят работники территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений, продолжают отработку на всей территории Украины. По состоянию на 15.00 (16.00 мск - ред.) работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", - сообщается на сайте Нацполиции.
Кроме того, в полиции призвали сообщать о функционировании подобных заведений.
Наталья Королевская
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Зеленский заявлял, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.
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Национальная полиция УкраиныАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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