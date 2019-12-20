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Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубов газа
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РИА Новости

Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубов газа

17:59 20.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Сегодня мы поручили руководителям группы (по интеграции – ред.) – (Дмитрию) Крутому и (Максиму) Орешкину - проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах - энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 миллиарда кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 миллиарда кубометров меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 миллиона тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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