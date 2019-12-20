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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-12-20T17:58+0300
https://ria.ru/20191220/1562658494.html
В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155729/20/1557292081_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_0541edffcc1d2b43df9824817ddf90be.jpg
РИА Новости

В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

17:58 20.12.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса.. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. США будут усиливать санкции против Венесуэлы и призывают Евросоюз сделать то же самое, заявил журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Мы будем продолжать наши санкции и укреплять их", - заявил Абрамс на брифинге в госдепартаменте. "Мы надеемся, что ЕС последует за нами с дополнительными санкциями", - добавил он.
Ранее в МИД Венесуэлы назвали "абсурдными" новые санкции США против ряда чиновников. Глава МИД Хорхе Арреаса заявлял, что они "подтверждают отчаяние и хроническое замешательство в отношении Венесуэлы", при этом "ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
29 ноября, 11:20Сказано в эфире
"Блицкриг" в Венесуэле провалился – успокоятся ли на этом США?Госпереворот в Венесуэле, который поддерживали США, провалился, считают в МИД РФ. В Каракасе согласны. В чем просчитался Вашингтон, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Егор Лидовской.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМИД ВенесуэлыХорхе АрреасаНиколас МадуроЕвросоюзВенесуэлаСШАВ мире
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