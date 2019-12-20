В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

"Мы будем продолжать наши санкции и укреплять их", - заявил Абрамс на брифинге в госдепартаменте. "Мы надеемся, что ЕС последует за нами с дополнительными санкциями", - добавил он.
Ранее в МИД Венесуэлы назвали "абсурдными" новые санкции США против ряда чиновников. Глава МИД Хорхе Арреаса заявлял, что они "подтверждают отчаяние и хроническое замешательство в отношении Венесуэлы", при этом "ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.