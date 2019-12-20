В США заявили о намерении усилить санкции против Венесуэлы

"Блицкриг" в Венесуэле провалился – успокоятся ли на этом США? Госпереворот в Венесуэле, который поддерживали США, провалился, считают в МИД РФ. В Каракасе согласны. В чем просчитался Вашингтон, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Егор Лидовской.