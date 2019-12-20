Путин обвинил Европу в замалчивании фактов о Второй мировой войне

"У меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе, за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов. Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня - на Советский Союз", - подчеркнул Путин, прочитав лидерам СНГ ряд документов.

"Эти красноармейцы, кто они такие? В основном крестьяне, рабочие. И многие из них пострадали от того же самого сталинского режима. Кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря. И эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят. В том числе для того, чтобы не всплыли вот эти факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран европейских тогда. Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию", - уверен президент.