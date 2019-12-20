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Путин обвинил Европу в замалчивании фактов о Второй мировой войне
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РИА Новости

Путин обвинил Европу в замалчивании фактов о Второй мировой войне

17:47 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Правду о Второй мировой войне сознательно замалчивают в сегодняшней Европе, стремясь переложить вину за ее развязывание с нацистов на коммунистов, это делается западными деятелями для того, чтобы скрыть неудобные моменты собственной истории, считает президент России Владимир Путин.
На встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге в пятницу Путин представил коллегам ряд архивных документов, связанных с историей Второй мировой войны и довоенными отношениями европейских стран.
"У меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе, за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов. Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня - на Советский Союз", - подчеркнул Путин, прочитав лидерам СНГ ряд документов.
Говоря о нынешних случаях осквернения могил советских воинов, российский лидер отметил, что бойцы Красной армии, которым ставили эти памятники в Европе, были самыми простыми людьми.
Здание МИД Польши в Варшаве
15:16Большая пресс-конференция Владимира Путина
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Эти красноармейцы, кто они такие? В основном крестьяне, рабочие. И многие из них пострадали от того же самого сталинского режима. Кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря. И эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят. В том числе для того, чтобы не всплыли вот эти факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран европейских тогда. Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию", - уверен президент.
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Вторая мировая война (1939-1945)СНГВладимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
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