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Путин предоставит лидерам СНГ копии документов о Второй мировой войне
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РИА Новости

Путин предоставит лидерам СНГ копии документов о Второй мировой войне

17:45 20.12.2019 (обновлено: 17:53 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. 20 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. 20 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. 20 декабря 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предоставить коллегам по СНГ копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны.
На неформальном саммите СНГ глава российского государства рассказал президентам стран Содружества о поднятых архивных материалах, а затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку. Пояснения давал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
17:41
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
"Я в принципе достаточно подробно рассказал (о представленных документах), у меня предложение: коллеги ко мне уже подходили и просили копии документов. Надо сделать подборку, и мы разошлем", - поручил Путин Артизову.
"Обязательно!" - пообещал глава Федерального архивного агентства.
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Вторая мировая война (1939-1945)СНГВладимир ПутинРоссияОбщество
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