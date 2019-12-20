Российская делегация ведет в Минске переговоры с Украиной по газу

Делегация прибыла в Минск около 14 часов дня. Незадолго до этого в Минск прибыла украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович по итогам консультаций 19 декабря заявил, что соглашение сторон достигнуто по всем ключевым элементам, не предоставив подробностей. При этом ЕК ранее анонсировала, что встреча 19 декабря сосредоточится на "политическом соглашении", охватывающем продолжительность транзитного контракта, объемы прокачки газа и тарифы, а также вопросы арбитража. По словам российского министра энергетики Александра Новака, РФ и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.