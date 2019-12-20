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Российская делегация ведет в Минске переговоры с Украиной по газу
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РИА Новости

Российская делегация ведет в Минске переговоры с Украиной по газу

18:02 20.12.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция
© РИА Новости / Иван Руднев
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Российская делегация в составе главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра энергетики РФ Александра Новака и вице-премьера РФ Дмитрия Козака ведет в Минске переговоры с Украиной по газу, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация прибыла в Минск около 14 часов дня. Незадолго до этого в Минск прибыла украинская делегация во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.
Газораспределительная станция
12:44
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Вице-президент ЕК Марош Шефчович по итогам консультаций 19 декабря заявил, что соглашение сторон достигнуто по всем ключевым элементам, не предоставив подробностей. При этом ЕК ранее анонсировала, что встреча 19 декабря сосредоточится на "политическом соглашении", охватывающем продолжительность транзитного контракта, объемы прокачки газа и тарифы, а также вопросы арбитража. По словам российского министра энергетики Александра Новака, РФ и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.
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Алексей МиллерАлександр НовакДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
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