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Культура
2019-12-20T21:53+0300
https://ria.ru/20191220/1562657714.html
Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной
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РИА Новости

Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной

21:53 20.12.2019
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© Netflix (2019)Кадр из фильма "Ирландец"
Кадр из фильма Ирландец
© Netflix (2019)
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мартин Скорсезе дал понять, что фильм о гангстерах с Робертом Де Ниро и Аль Пачино может стать его последней работой в качестве режиссера, сообщает NME со ссылкой на его интервью изданию The Guardian.
Скорсезе отметил, что устал от того, что кинозалах показывают главным образом блокбастеры, и, что у него есть и другие дела в его 77 лет.
"Кинотеатры заполонили супергеройские фильмы, в которых персонажи только и делают, что летают, врезаются друг в друга и взрываются. И это нормально, если вы хотите смотреть такое кино. Но для другого совершенно нет места. Я не знаю, сколько смогу еще снять. Может быть, хватит. И этот фильм ("Ирландец", - прим.ред.) станет последним. Мне было важно его доделать", - рассказал режиссер.
Поясняя свои слова, Скорсезе добавил: "Мы находимся в ситуации, когда в кинотеатрах показывают только супергеройские фильмы. У вас 12 кинотеатров, и в 11 из них – супергеройские фильмы. Хорошо, вам они нравятся, но почему 11 кинотеатров? Это безумие для таких картин, как "Леди Берд" и "Сувенир".
Режиссер Мартин Скорсезе
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КультураКино и сериалыНовости культурыАль ПачиноThe GuardianМартин Скорсезе
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