Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мартин Скорсезе дал понять, что фильм о гангстерах с Робертом Де Ниро и Аль Пачино может стать его последней работой в качестве режиссера, . Мартин Скорсезе дал понять, что фильм о гангстерах с Робертом Де Ниро и Аль Пачино может стать его последней работой в качестве режиссера, сообщает NME со ссылкой на его интервью изданию The Guardian.

Скорсезе отметил, что устал от того, что кинозалах показывают главным образом блокбастеры, и, что у него есть и другие дела в его 77 лет.

"Кинотеатры заполонили супергеройские фильмы, в которых персонажи только и делают, что летают, врезаются друг в друга и взрываются. И это нормально, если вы хотите смотреть такое кино. Но для другого совершенно нет места. Я не знаю, сколько смогу еще снять. Может быть, хватит. И этот фильм ("Ирландец", - прим.ред.) станет последним. Мне было важно его доделать", - рассказал режиссер.