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Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
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РИА Новости

Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны

17:41 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Содружество Независимых государств никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, и западным странам стоит иметь это в виду, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне кажется, что мы с вами точно совершенно не можем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще и в Европе в частности имели это в виду. Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ, процитировав слова бывшего британского премьера Уинстона Черчилля о том, что будущие поколения признают свой долг перед Красной армией.
Кроме того, Путин процитировал высказывание президента США Франклина Рузвельта, в котором он отмечает, что Красная армия ослабила фашистские войска тем, что выдвинулась на новые рубежи.
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