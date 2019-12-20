Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны

"Мне кажется, что мы с вами точно совершенно не можем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще и в Европе в частности имели это в виду. Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ, процитировав слова бывшего британского премьера Уинстона Черчилля о том, что будущие поколения признают свой долг перед Красной армией.