Эмилию Кларк утвердили на главную роль в пьесе Чехова "Чайка"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американскую актрису Эмилию Кларк, получившую известность за участие в "Игре престолов", утвердили на главную роль в театральной постановке, основанной на пьесе Чехова "Чайка", сообщает Evening Standard.
Голливудская звезда сыграет Нину Заречную на сцене театра Плейхаус в лондонском Уэст-Энде.
Правда, по замыслу режиссера Джейми Ллойда действие развернется не в России, а на острове Мэн (расположен в Ирландском море).
Билеты на постановку поступили в продажу сегодня.
Спектакль будут показывать с 11 марта по 30 мая 2020 года.