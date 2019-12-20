Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-20T23:41+0300
https://ria.ru/20191220/1562657517.html
Эмилию Кларк утвердили на главную роль в пьесе Чехова "Чайка"
https://cdn22.img.ria.ru/images/141717/34/1417173400_0:0:3358:1890_1036x0_80_0_0_bcbf2326b7f4d5670d0c5e7086ef68e6.jpg
РИА Новости

Эмилию Кларк утвердили на главную роль в пьесе Чехова "Чайка"

23:41 20.12.2019
3537
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктриса Эмилия Кларк на премьере нового сезона сериала "Игра престолов"
Актриса Эмилия Кларк на премьере нового сезона сериала Игра престолов
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американскую актрису Эмилию Кларк, получившую известность за участие в "Игре престолов", утвердили на главную роль в театральной постановке, основанной на пьесе Чехова "Чайка", сообщает Evening Standard.
Голливудская звезда сыграет Нину Заречную на сцене театра Плейхаус в лондонском Уэст-Энде.
Правда, по замыслу режиссера Джейми Ллойда действие развернется не в России, а на острове Мэн (расположен в Ирландском море).
Билеты на постановку поступили в продажу сегодня.
Спектакль будут показывать с 11 марта по 30 мая 2020 года.
Британская актриса Гвендолин Кристи на премьере фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
14 июня, 05:46Культура
Гвендолин Кристи из "Игры престолов" получила главную роль в театре
820037
КультураТеатрНовости культурыЭмилия КларкМэн (остров)Чехов
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Виды Москвы
В 30 городах России пройдут молебны против закона о домашнем насилии
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Графин и рюмки
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал законы, предотвращающие остановку работы правительства
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о создании Космических войск США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора по с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
11:25В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
11:22Правительство утвердило изменения в закон о воинской службе
11:15В ДНР оценили заявление МИД Украины о "принуждении к миру" в Донбассе
Лента новостейМолния