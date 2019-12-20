Эмилию Кларк утвердили на главную роль в пьесе Чехова "Чайка"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Американскую актрису Эмилию Кларк, получившую известность за участие в "Игре престолов", утвердили на главную роль в театральной постановке, основанной на пьесе Чехова "Чайка", Американскую актрису Эмилию Кларк, получившую известность за участие в "Игре престолов", утвердили на главную роль в театральной постановке, основанной на пьесе Чехова "Чайка", сообщает Evening Standard.

Голливудская звезда сыграет Нину Заречную на сцене театра Плейхаус в лондонском Уэст-Энде.

Правда, по замыслу режиссера Джейми Ллойда действие развернется не в России, а на острове Мэн (расположен в Ирландском море).

Билеты на постановку поступили в продажу сегодня.