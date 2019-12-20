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Количество "пьяных" ДТП снизилось почти на 11 процентов с начала года
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РИА Новости

Количество "пьяных" ДТП снизилось почти на 11 процентов с начала года

17:36 20.12.2019 (обновлено: 17:39 20.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виновниками который стали пьяные водители, за 11 месяцев 2019 года сократилось на 10,9% - до 13,8 тысячи случаев, следует из материалов МВД.
"Сократилось на 10,9% (13 835) количество ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в материалах.
При этом, несмотря на снижение числа таких происшествий, каждый четвертый (24%) смертельный случай связан именно с ними. Доля таких ДТП остается практически неизменной – порядка 10%.
Количество ДТП с участием автобусов также снижается - на 6,4%, количество погибших сократилось на 21,6%, а раненных - на 4,2%. "Вместе с тем, практически каждое второе (46,5%) происшествие произошло по вине водителей автобусов. Количество таких происшествий также снижается (-5,6%; 5 024), так и число погибших (-16,3%, 205) и раненых (-2,3%, 7854) в них", - отмечают в МВД.
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"Обозначилась тенденция роста основных показателей аварийности по вине начинающих водителей (со стажем управления транспортными средствами до 2-х лет) – количество ДТП – на 1,1% (8942), число погибших – на 2,2% (745) и раненых – на 0,7% (12 717). В предыдущие годы этот показатель снижался", – отмечается в материалах.
Тем не менее, основные показатели аварийности продолжают снижаться: общее количество ДТП за 11 месяцев сократилось на 3,3% (147,7 тысячи), число погибших – на 8,6% (15,2 тысячи) и раненых – на 2,8% (189,7 тысячи).
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