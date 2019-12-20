Количество "пьяных" ДТП снизилось почти на 11 процентов с начала года

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виновниками который стали пьяные водители, за 11 месяцев 2019 года сократилось на 10,9% - до 13,8 тысячи случаев, следует из материалов Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виновниками который стали пьяные водители, за 11 месяцев 2019 года сократилось на 10,9% - до 13,8 тысячи случаев, следует из материалов МВД

"Сократилось на 10,9% (13 835) количество ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в материалах.

При этом, несмотря на снижение числа таких происшествий, каждый четвертый (24%) смертельный случай связан именно с ними. Доля таких ДТП остается практически неизменной – порядка 10%.

Количество ДТП с участием автобусов также снижается - на 6,4%, количество погибших сократилось на 21,6%, а раненных - на 4,2%. "Вместе с тем, практически каждое второе (46,5%) происшествие произошло по вине водителей автобусов. Количество таких происшествий также снижается (-5,6%; 5 024), так и число погибших (-16,3%, 205) и раненых (-2,3%, 7854) в них", - отмечают в МВД.

"Обозначилась тенденция роста основных показателей аварийности по вине начинающих водителей (со стажем управления транспортными средствами до 2-х лет) – количество ДТП – на 1,1% (8942), число погибших – на 2,2% (745) и раненых – на 0,7% (12 717). В предыдущие годы этот показатель снижался", – отмечается в материалах.