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https://ria.ru/20191220/1562657339.html
Санкции США не помешают "Северному потоку — 2", заявила Матвиенко
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РИА Новости

Санкции США не помешают "Северному потоку — 2", заявила Матвиенко

17:35 20.12.2019 (обновлено: 17:46 20.12.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" не помешают проекту, трубопровод уже практически построен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Санкции ему не помешают, он уже практически построен и будет работать", - сказала она в эфире телеканала Россия-24.

Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
Матвиенко подчеркнула, что санкции США против газопровода вызваны исключительно соображениями недобросовестной конкуренции, чтобы страны Европы закупали газ в США.
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Северный поток — 2Валентина МатвиенкоСШАЭкономика
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