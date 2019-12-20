Санкции США не помешают "Северному потоку — 2", заявила Матвиенко

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" не помешают проекту, трубопровод уже практически построен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Санкции ему не помешают, он уже практически построен и будет работать", - сказала она в эфире телеканала Россия-24.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"
Матвиенко подчеркнула, что санкции США против газопровода вызваны исключительно соображениями недобросовестной конкуренции, чтобы страны Европы закупали газ в США.