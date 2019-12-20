Путин оценил ситуацию с русофобией в некоторых европейских странах

"И вот тут можно сказать в качестве комментария - это типичный образчик расизма, презрения к недочеловекам, ...в число которых записали русских, белорусов, украинцев. Затем в этом числе оказались и сами поляки. И, вы знаете, в этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы происходит с русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это все мне что-то очень напоминает", - сказал Путин, комментируя один из документов.