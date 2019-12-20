Путин оценил ситуацию с русофобией в некоторых европейских странах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, представивший главам стран СНГ рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны, заявил, что русофобия и антисемитизм в некоторых странах Европы сегодня "что-то очень напоминает" ему.
На неформальной встрече глав государств-участников СНГ он представил ряд рассекреченных документов времен Великой Отечественной войны.
"И вот тут можно сказать в качестве комментария - это типичный образчик расизма, презрения к недочеловекам, ...в число которых записали русских, белорусов, украинцев. Затем в этом числе оказались и сами поляки. И, вы знаете, в этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы происходит с русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это все мне что-то очень напоминает", - сказал Путин, комментируя один из документов.
Агрессивный национализм всегда ослепляет, стирает любые моральные грани, вставшие на этот путь не останавливаются ни перед чем, отметил Путин. Но в конечном итоге это достанет их самих, и так было не раз, добавил президент.
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