В Новгородской области почти четыре тысячи человек остались без света

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи человек в более чем 200 населенных пунктах Новгородской области остаются без электроснабжения, которое было нарушено из-за непогоды и сейчас восстанавливается энергетиками, сообщает пресс-служба администрации региона.
Циклон, прошедший в Новгородской области в ночь на четверг, оставил без электричества 343 населенных пункта в 17 районах. В зоне отключения находились 8760 жителей, и бригады энергетиков планировали восстановить электроснабжение в течение суток.
"Без электричества остаются 207 населенных пунктов в 11 районах области… В зоне отключения остаются 3740 человек", - говорится в сообщении.
Как информируют региональные власти, социально-значимые объекты снабжаются электроэнергией в полном объеме.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 288 человек и 83 единицы техники. "Для ускорения восстановления электроснабжения в наиболее пострадавшие от штормового ветра районы были направлены дополнительные силы", - информирует администрация Новгородской области.