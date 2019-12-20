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В Новгородской области почти четыре тысячи человек остались без света
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РИА Новости

В Новгородской области почти четыре тысячи человек остались без света

17:06 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи человек в более чем 200 населенных пунктах Новгородской области остаются без электроснабжения, которое было нарушено из-за непогоды и сейчас восстанавливается энергетиками, сообщает пресс-служба администрации региона.
Циклон, прошедший в Новгородской области в ночь на четверг, оставил без электричества 343 населенных пункта в 17 районах. В зоне отключения находились 8760 жителей, и бригады энергетиков планировали восстановить электроснабжение в течение суток.
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"Без электричества остаются 207 населенных пунктов в 11 районах области… В зоне отключения остаются 3740 человек", - говорится в сообщении.
Как информируют региональные власти, социально-значимые объекты снабжаются электроэнергией в полном объеме.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 288 человек и 83 единицы техники. "Для ускорения восстановления электроснабжения в наиболее пострадавшие от штормового ветра районы были направлены дополнительные силы", - информирует администрация Новгородской области.
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