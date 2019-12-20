В Новгородской области почти четыре тысячи человек остались без света

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Почти 4 тысячи человек в более чем 200 населенных пунктах Почти 4 тысячи человек в более чем 200 населенных пунктах Новгородской области остаются без электроснабжения, которое было нарушено из-за непогоды и сейчас восстанавливается энергетиками, сообщает пресс-служба администрации региона.

Циклон, прошедший в Новгородской области в ночь на четверг, оставил без электричества 343 населенных пункта в 17 районах. В зоне отключения находились 8760 жителей, и бригады энергетиков планировали восстановить электроснабжение в течение суток.

"Без электричества остаются 207 населенных пунктов в 11 районах области… В зоне отключения остаются 3740 человек", - говорится в сообщении.

Как информируют региональные власти, социально-значимые объекты снабжаются электроэнергией в полном объеме.