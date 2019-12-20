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В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой
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РИА Новости

В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой

17:02 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области, один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
По данным областного управления ГИБДД, около 16.30 (15.30 мск) на 252-м километре автодороги Тамбов-Саратов вблизи села Кувыка произошло столкновение автомобиля Ford и "Газель", пострадали шесть человек.
"По оперативным данным, в результате ДТП один человек из легкового автомобиля погиб. В скорой помощи находились пять человек: бригада из трех человек, пациент и его сопровождающая. В скорой помощи пострадали водитель, два человека из бригады и сопровождающая, они госпитализированы в профильную клинику областного центра", - сказал Колоколов.
Он отметил, что у пострадавших диагностированы различные травмы, в том числе ушибы и переломы. "На момент госпитализации состояние водителя оценивалась как тяжёлое, состояние трех женщин оценивалась как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сообщил собеседник агентства.
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"Пациент, которого везли из Саратова в Аткарск, практически не пострадал, но тем не менее необходимую помощь он будет получать в амбулаторных условиях", - добавил Колоколов.
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ГИБДД МВД РФСаратовская областьПроисшествия
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