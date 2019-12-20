В Саратовской области один человек погиб в ДТП со скорой

САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в пятницу на трассе в Татищевском районе Саратовской области , один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

По данным областного управления ГИБДД , около 16.30 (15.30 мск) на 252-м километре автодороги Тамбов-Саратов вблизи села Кувыка произошло столкновение автомобиля Ford и "Газель", пострадали шесть человек.

"По оперативным данным, в результате ДТП один человек из легкового автомобиля погиб. В скорой помощи находились пять человек: бригада из трех человек, пациент и его сопровождающая. В скорой помощи пострадали водитель, два человека из бригады и сопровождающая, они госпитализированы в профильную клинику областного центра", - сказал Колоколов.

Он отметил, что у пострадавших диагностированы различные травмы, в том числе ушибы и переломы. "На момент госпитализации состояние водителя оценивалась как тяжёлое, состояние трех женщин оценивалась как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", - сообщил собеседник агентства.