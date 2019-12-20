Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года - "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", так написано. Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить это качество истории, ее правдивость, открытость и объективность", - заявил Путин в пятницу на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Сказано в эфире Без прошлого нет будущего: почему важно чтить память о Великой Победе

"И хочу еще раз подчеркнуть - это касается всех нас, потому что мы, в известной степени, наследники бывшего Советского Союза; когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас", - добавил президент РФ.

Он отметил, что так называемый "пакт Молотова-Риббентропа", согласно упомянутой резолюции ЕП, "поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны".

"Более того, европейские депутаты требуют от России "прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад". Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком", - указал Путин.