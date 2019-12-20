Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2019-12-20T19:27+0300
https://ria.ru/20191220/1562655142.html
Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/72/1562637239_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_a4c9ec7dc412f62144be613da0af6939.jpg
РИА Новости

Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным

16:55 20.12.2019 (обновлено: 19:27 20.12.2019)
5750
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным заявил о колоссальном прогрессе в отношениях с Москвой. При этом, по его словам, осталась лишь "пара проблем".
"С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства. — Прим. ред.)", — заявил белорусский лидер.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
15:04
МИД Белоруссии заявил о готовности подписать соглашение с ЕС по визам
При этом Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество с Россией очень важно для жителей Белоруссии.
"На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше десяти миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на четыре. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию", — отметил он.
Также Лукашенко напомнил о создании единого оборонного пространства, противовоздушной обороны, группировки войск и единого пространства для работы спецслужб.
Помимо этого, по словам белорусского лидера, Москва и Минск "концептуально договорились", что в 2020 году Белоруссия закупит у России около 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти по ценам уровня 2019 года.
Однако Лукашенко отметил, что у них с Путиным осталась "пара проблем", которые нужно разрешить, — "президентские вопросы". Их главы государств обсудят по телефону в ближайшее время либо встретятся лично, если понадобится, добавил президент.
В свою очередь, Владимир Путин также заявил о больших успехах Союзного государства, хотя отметил, что по многим пунктам договора продвижение не достигнуто.
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
04:41Союзное государство
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Как рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, на переговорах удалось договориться о серьезных шагах вперед по ряду направлений. По его словам, пакетной договоренности мешают только три блока вопросов: в нефтяной, газовой и налоговой сфере.
В декабре 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства. К 20-летнему юбилею соглашения Александр Лукашенко предложил принять программу углубления интеграции и развития сотрудничества в некоторых отраслях. Всего разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт.
В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались восемь отраслевых дорожных карт, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
8 декабря, 01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
1102902128
Обсудить 10
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир СемашкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияБезопасностьПолитика
Популярные комментарии
Значит нефть и газ по внутрироссийским ценам опять давать будут. Батько молодец, опять выторговал. Уровень жизни в Белоруссии на порядок выше, чем в РФ. А социальное неравенство ниже.
20 декабря, 17:12
ЮКЮрий Князев
5101011
Хорошая мина при плохой игре. Нефть, газ и налоги это самая важная часть пакетного соглашения и по ней пока буксуют. Лукашенко требует внутрироссийские цены или денежные компенсации. При этом если ему разрешить, то будет как и сейчас перепродавать российское сырье на запад и получать денежки задаром. Точнее за слова о дружбе и братстве народов.
20 декабря, 17:30
Павел Иванов
1200004
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" согласен подписать контракт без привязки к долгу "Газпрома"
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Американского эксперта выгнали из студии России 1 за убогий юмор
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков высмеял слова Турчинова об "исконно русских болотах"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
LIVE: Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС
Владимир Путин принимает участие в заседании ВЕЭС. Прямая трансляция
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй силовик, раненый на Лубянке
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Автомобили на пункте оплаты проезда на участке автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния