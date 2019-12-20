Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге

"С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства. — Прим. ред.)", — заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество с Россией очень важно для жителей Белоруссии.

"На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше десяти миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на четыре. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию", — отметил он.

Также Лукашенко напомнил о создании единого оборонного пространства, противовоздушной обороны, группировки войск и единого пространства для работы спецслужб.

Помимо этого, по словам белорусского лидера, Москва и Минск "концептуально договорились", что в 2020 году Белоруссия закупит у России около 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти по ценам уровня 2019 года.

Однако Лукашенко отметил, что у них с Путиным осталась "пара проблем", которые нужно разрешить, — "президентские вопросы". Их главы государств обсудят по телефону в ближайшее время либо встретятся лично, если понадобится, добавил президент.

В свою очередь, Владимир Путин также заявил о больших успехах Союзного государства, хотя отметил, что по многим пунктам договора продвижение не достигнуто.

Как рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин , на переговорах удалось договориться о серьезных шагах вперед по ряду направлений. По его словам, пакетной договоренности мешают только три блока вопросов: в нефтяной, газовой и налоговой сфере.

В декабре 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства. К 20-летнему юбилею соглашения Александр Лукашенко предложил принять программу углубления интеграции и развития сотрудничества в некоторых отраслях. Всего разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт.