В Петербурге задержали группу похитителей элитных внедорожников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала группу угонщиков автомобилей элитных марок из пяти человек, которые действовали на территории Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
"После совершения очередной кражи автомобиля Cadillac Escalade на Газовой улице в Петроградском районе с поличным были задержаны двое соучастников. А после этого при возвращении в город в автомобиле Porsche Cayenne на подменных госномерах, использовавшемся участниками как преступный транспорт, задержаны еще трое злоумышленников", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
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По данным полиции, группа делилась на две части – кто похищал автомобили и кто перегонял. Все они жители Петербурга и области, только один из них ранее судим.
Оперативники установили схему хищений. Злоумышленники использовали высокотехнологичное оборудование, ретранслирующее сигнал от ключа хозяина до автомобиля – так называемой "удочки". После совершения кражи в течение нескольких часов они перемещали автомобиль по маршруту, проходящему через территорию различных районов Ленинградской области, по ходу движения съезжая в лесные зоны, где с использованием специальных технических устройств ("сканеров поля") обследовали автомобиль на наличие поисковых и спутниковых охранных систем, чтобы отключить их.
Затем автомобили перегоняли на территорию Всеволожского района в специально оборудованный гараж на частном участке в поселке Стеклянный. Гараж был закамуфлирован под дачный дом, в подвале которого на глубине порядка шести метров оборудовано специальное помещение с подъемным устройством вместимостью не менее 12 автомобилей. В указанном помещении находились устройства подавления GSM-сигналов, а стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы.
Установлено, что при совершении хищений на преступном транспорте использовались различные комплекты регистрационных номеров-двойников. По оперативно информации, такие обманки использовались, в основном, один раз и в дальнейшем уничтожались.
По данным пресс-службы ГУ МВД Петербурга, в результате обысков в гараже в Ленобласти изъято около 200 комплектов госномеров автомобилей, несколько комплектов различного электронного оборудования и семь похищенных автомобилей: Audi Q8, Toyota Land Cruiser 200, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Lexus-RX и 2 автомобиля Lexus-LX. Также изъяты автомобили Porsche Cayenne, Infiniti-FX, BMW-Х6, используемые при совершении краж, в одном из которых изъята мощная радиостанция, настроенная на волну дорожной полиции.
По факту хищения автомобиля Cadillac Escalade СУ УМВД России по Петроградскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности подозреваемых.