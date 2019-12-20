В Петербурге задержали группу похитителей элитных внедорожников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала группу угонщиков автомобилей элитных марок из пяти человек, которые действовали на территории Полиция задержала группу угонщиков автомобилей элитных марок из пяти человек, которые действовали на территории Санкт-Петербурга , сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

"После совершения очередной кражи автомобиля Cadillac Escalade на Газовой улице в Петроградском районе с поличным были задержаны двое соучастников. А после этого при возвращении в город в автомобиле Porsche Cayenne на подменных госномерах, использовавшемся участниками как преступный транспорт, задержаны еще трое злоумышленников", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

По данным полиции, группа делилась на две части – кто похищал автомобили и кто перегонял. Все они жители Петербурга и области, только один из них ранее судим.

Оперативники установили схему хищений. Злоумышленники использовали высокотехнологичное оборудование, ретранслирующее сигнал от ключа хозяина до автомобиля – так называемой "удочки". После совершения кражи в течение нескольких часов они перемещали автомобиль по маршруту, проходящему через территорию различных районов Ленинградской области, по ходу движения съезжая в лесные зоны, где с использованием специальных технических устройств ("сканеров поля") обследовали автомобиль на наличие поисковых и спутниковых охранных систем, чтобы отключить их.

Затем автомобили перегоняли на территорию Всеволожского района в специально оборудованный гараж на частном участке в поселке Стеклянный. Гараж был закамуфлирован под дачный дом, в подвале которого на глубине порядка шести метров оборудовано специальное помещение с подъемным устройством вместимостью не менее 12 автомобилей. В указанном помещении находились устройства подавления GSM-сигналов, а стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы.

Установлено, что при совершении хищений на преступном транспорте использовались различные комплекты регистрационных номеров-двойников. По оперативно информации, такие обманки использовались, в основном, один раз и в дальнейшем уничтожались.

По данным пресс-службы ГУ МВД Петербурга, в результате обысков в гараже в Ленобласти изъято около 200 комплектов госномеров автомобилей, несколько комплектов различного электронного оборудования и семь похищенных автомобилей: Audi Q8, Toyota Land Cruiser 200, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, Lexus-RX и 2 автомобиля Lexus-LX. Также изъяты автомобили Porsche Cayenne, Infiniti-FX, BMW-Х6, используемые при совершении краж, в одном из которых изъята мощная радиостанция, настроенная на волну дорожной полиции.

По факту хищения автомобиля Cadillac Escalade СУ УМВД России по Петроградскому району было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.