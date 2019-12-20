Кораблю Starliner не удалось достичь расчетной орбиты

Ранее НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту Starliner. Корабль, на борту которого находится манекен Роузи и груз для МКС, находится на стабильной орбите, для поддержания его питания работают солнечные батареи.
"Корабль Starliner не находится на расчетной орбите. Космический корабль в настоящее время находится в стабильной конфигурации, диспетчеры полетов устраняют неисправности", - говорится в заявлении НАСА.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.