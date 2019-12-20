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РИА Наука
2019-12-20T16:51+0300
https://ria.ru/20191220/1562654872.html
Кораблю Starliner не удалось достичь расчетной орбиты
https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_47ea56b4b963293d199eae0956c3364b.jpg
РИА Новости

Кораблю Starliner не удалось достичь расчетной орбиты

16:51 20.12.2019
3971
© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© NASA
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Кораблю Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС, пока не удалось достичь расчетной орбиты, сообщается на сайте НАСА.
Ранее НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту Starliner. Корабль, на борту которого находится манекен Роузи и груз для МКС, находится на стабильной орбите, для поддержания его питания работают солнечные батареи.
"Корабль Starliner не находится на расчетной орбите. Космический корабль в настоящее время находится в стабильной конфигурации, диспетчеры полетов устраняют неисправности", - говорится в заявлении НАСА.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.
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РИА НаукаStarlinerКосмосМеждународная космическая станция (МКС)НАСА
Популярные комментарии
30 лет пытаются хотя бы догнать Россию. В 90-х чертежи сперли, инженеров переманили (видимо не тех) и двигатель то у них в руках, и все равно не получается. Ой как прав Задорнов был.
20 декабря, 16:54
llevone2017
2800006
И эти люди продолжают утверждать,что были на Луне??? Ладно, проехали, Роскосмосу счастье привалило билетики и дальше продавать. Цену, кстати, я бы повысил.
20 декабря, 17:02
Von Stirliz
2710014
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