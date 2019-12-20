Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент

У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба. Архивное фото

У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Фатих Манюров, отец уроженца Московской области Евгения Манюрова, по данным СМИ, в четверг Фатих Манюров, отец уроженца Московской области Евгения Манюрова, по данным СМИ, в четверг устроившего стрельбу у здания ФСБ в центре столицы, в разговоре с "Пятым каналом" признался , что шокирован случившимся.

По его словам, у сына не было вредных привычек, он занимался стрельбой и хотел стать мастером спорта.

Недавно он расстался с возлюбленной, рассказал Манюров-старший.

"Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу". Фатих Манюров

При этом мужчина подчеркнул, что редко общался с сыном — в основном по праздникам.

Накануне вечером неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. Стрелявший действовал в одиночку, его нейтрализовали. При стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.

По данным Минздрава, пострадали пять человек, среди них один гражданский.