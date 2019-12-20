Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Фатих Манюров, отец уроженца Московской области Евгения Манюрова, по данным СМИ, в четверг устроившего стрельбу у здания ФСБ в центре столицы, в разговоре с "Пятым каналом" признался, что шокирован случившимся.
По его словам, у сына не было вредных привычек, он занимался стрельбой и хотел стать мастером спорта.
Недавно он расстался с возлюбленной, рассказал Манюров-старший.
"Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу".
При этом мужчина подчеркнул, что редко общался с сыном — в основном по праздникам.
Накануне вечером неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. Стрелявший действовал в одиночку, его нейтрализовали. При стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.
По данным Минздрава, пострадали пять человек, среди них один гражданский.
Позже в СМИ появилась информация о том, что стрельбу устроил 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров, однако официального подтверждения пока нет.