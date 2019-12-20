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Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
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РИА Новости

Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент

16:47 20.12.2019 (обновлено: 19:30 20.12.2019)
138674
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУ здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Биятов
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У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Фатих Манюров, отец уроженца Московской области Евгения Манюрова, по данным СМИ, в четверг устроившего стрельбу у здания ФСБ в центре столицы, в разговоре с "Пятым каналом" признался, что шокирован случившимся.
По его словам, у сына не было вредных привычек, он занимался стрельбой и хотел стать мастером спорта.
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
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Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы: новое видео
Недавно он расстался с возлюбленной, рассказал Манюров-старший.
"Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу".
Фатих Манюров
При этом мужчина подчеркнул, что редко общался с сыном — в основном по праздникам.
Накануне вечером неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. Стрелявший действовал в одиночку, его нейтрализовали. При стрельбе погиб сотрудник спецслужбы.
По данным Минздрава, пострадали пять человек, среди них один гражданский.
Позже в СМИ появилась информация о том, что стрельбу устроил 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров, однако официального подтверждения пока нет.
Автомобили полиции на улице Большая Лубянка в Москве, где недалеко от здания ФСБ произошла стрельба
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Соседка рассказала о семье мужчины, устроившего стрельбу на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Тяжко 40 лет работы нет , а с каждым годом жизнь всё хуже и хуже, зато эти в погонах млрд. На квартирах хранят, вот и захотел справедливости
20 декабря, 18:12
BABen Ali
82306048
После оптимизации системы здравоохранения учет психов ниже плинтуса - вооружаий и вербуй любого подходящего.
20 декабря, 17:45
SGSvetlana Gerasimova
2510015
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