Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-20T16:47+0300
https://ria.ru/20191220/1562654055.html
Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента
https://cdn22.img.ria.ru/images/98662/94/986629449_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_104b7dc153ee10832d0fa9519b66ce6c.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

16:43 20.12.2019 (обновлено: 16:47 20.12.2019)
14161
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкШтандарт президента РФ на фоне Спасской башни Кремля
Штандарт президента РФ на фоне Спасской башни Кремля
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Штандарт президента РФ на фоне Спасской башни Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Возможное изъятие из основного закона РФ оговорки "подряд" в статье о сроках пребывания президента на посту вряд ли будет означать обнуление предыдущих сроков Владимира Путина, скорее это делается с прицелом на будущих руководителей страны, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 17:08Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
"Если будет принята поправка об исключении слова "подряд" насчет двух сроков президента, я не исключаю, что вопрос может быть рассмотрен в Конституционном суде по поводу того, как это трактовать. И не означает ли это введение в силу нового порядка и обнуление предыдущих президентских сроков?" - сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Беспалов.
Однако, по его мнению, с точки зрения и духа, и буквы основного закона такая трактовка не может быть поддержана Конституционным судом, да и сам Владимир Путин не выступает за это.
"Поэтому я все-таки думаю, что если и будет принято это изменение в Конституцию, что еще совсем не факт, потому что Путин не в первый раз говорит о возможности этого, я не думаю, что это можно рассматривать как возможность к переизбранию Путина в 2024 году на новый срок", - пояснил он.
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Вчера, 14:02Большая пресс-конференция Владимира Путина
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Как полагает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, Путин уже вписал себя в историю как президент и не стремится к сохранению этого поста любой ценой.
"Я думаю, он не собирается повторять ошибок тех руководителей, которых уносили вперед ногами. Тем более у него перед глазами примеры ", - сказал политолог.
"Сейчас, как мудрый руководитель, он должен быть заинтересован в ротации власти, в том, чтобы в дальнейшем мы вышли на тот путь, на котором стоят все развитые страны. Я не думаю, что у него в планах быть пожизненно президентом. Он должен выбрать момент, чтобы определить преемника", - отметил Калачев.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Вчера, 17:22Большая пресс-конференция Владимира Путина
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Он предположил, что изъятие из статьи Конституции слова "подряд" сделано с прицелом на преемников нынешнего президента.
"Нужно подстраховаться, чтобы преемник избежал соблазна стать пожизненным президентом. Я думаю, речь идет не столько о нем, сколько о людях, которые будут после него", - сказал эксперт.
28422216
Обсудить 17
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Здание МИД Польши в Варшаве
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Кораблю Starliner не удалось достичь расчетной орбиты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Американского эксперта выгнали из студии России 1 за убогий юмор
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о подписании контракта на транзит газа
Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
Ученые нашли древнейший ископаемый лес на планете
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Мать мужчины, подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ, рассказала о нем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния