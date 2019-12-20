Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Возможное изъятие из основного закона РФ оговорки "подряд" в статье о сроках пребывания президента на посту вряд ли будет означать обнуление предыдущих сроков Возможное изъятие из основного закона РФ оговорки "подряд" в статье о сроках пребывания президента на посту вряд ли будет означать обнуление предыдущих сроков Владимира Путина , скорее это делается с прицелом на будущих руководителей страны, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

"Если будет принята поправка об исключении слова "подряд" насчет двух сроков президента, я не исключаю, что вопрос может быть рассмотрен в Конституционном суде по поводу того, как это трактовать. И не означает ли это введение в силу нового порядка и обнуление предыдущих президентских сроков?" - сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Беспалов.

Однако, по его мнению, с точки зрения и духа, и буквы основного закона такая трактовка не может быть поддержана Конституционным судом, да и сам Владимир Путин не выступает за это.

"Поэтому я все-таки думаю, что если и будет принято это изменение в Конституцию, что еще совсем не факт, потому что Путин не в первый раз говорит о возможности этого, я не думаю, что это можно рассматривать как возможность к переизбранию Путина в 2024 году на новый срок", - пояснил он.

Как полагает политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, Путин уже вписал себя в историю как президент и не стремится к сохранению этого поста любой ценой.

"Я думаю, он не собирается повторять ошибок тех руководителей, которых уносили вперед ногами. Тем более у него перед глазами примеры ", - сказал политолог.

"Сейчас, как мудрый руководитель, он должен быть заинтересован в ротации власти, в том, чтобы в дальнейшем мы вышли на тот путь, на котором стоят все развитые страны. Я не думаю, что у него в планах быть пожизненно президентом. Он должен выбрать момент, чтобы определить преемника", - отметил Калачев.

Он предположил, что изъятие из статьи Конституции слова "подряд" сделано с прицелом на преемников нынешнего президента.