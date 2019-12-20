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Мать мужчины, подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ, рассказала о нем
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РИА Новости

Мать мужчины, подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ, рассказала о нем

16:43 20.12.2019 (обновлено: 17:05 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мать мужчины, которого подозревают в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, рассказала "Комсомольской правде" подробности жизни сына.
По ее словам, несколько лет он работал сразу в нескольких охранных фирмах, однако недавно решил уволиться сразу из всех.
"В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - призналась женщина.
Неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один и был нейтрализован. В результате инцидента погиб сотрудник ФСБ, пять человек пострадали.
По сообщениям СМИ, стрелявшего звали Евгений Манюров, он проживал в подмосковном Подольске.
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
09:15
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваПроисшествия
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