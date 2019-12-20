Мать мужчины, подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ, рассказала о нем

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мать мужчины, которого подозревают в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, рассказала "Комсомольской правде" подробности жизни сына.
По ее словам, несколько лет он работал сразу в нескольких охранных фирмах, однако недавно решил уволиться сразу из всех.
"В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - призналась женщина.
Неизвестный открыл стрельбу на улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один и был нейтрализован. В результате инцидента погиб сотрудник ФСБ, пять человек пострадали.
По сообщениям СМИ, стрелявшего звали Евгений Манюров, он проживал в подмосковном Подольске.