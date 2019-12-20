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Религия и мировоззрение
2019-12-20T16:37+0300
https://ria.ru/20191220/1562653510.html
Епископ: закон о церквях в Черногории написан по украинскому сценарию
https://cdn22.img.ria.ru/images/152443/69/1524436985_0:144:2798:1718_1036x0_80_0_0_97a63a9538369855846427d4aea6a14c.jpg
РИА Новости

Епископ: закон о церквях в Черногории написан по украинскому сценарию

16:37 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Черногории Мило Джуканович на саммите стран-участниц Североатлантического альянса НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Проект закона о религиозных объединениях, который угрожает собственности Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, создан по образцу того, что происходит с церковью на Украине, считает епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Мичович).
Правительство Черногории 5 декабря после внесения изменений утвердило проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). Проект вызвал резкую критику митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви. Несмотря на это, премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать законопроект из парламента. Начало обсуждение документа депутатами назначено на 24 декабря. При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности, храмов и монастырей. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич, который входит в епархию владыки Иоанникия.
"Согласно конституции и закону о собственности, все церковное имущество принадлежит нам. Однако власть хочет принять специальный закон, по которому бы отняла имущество, причем одним параграфом. При этом не позволяют нам защищать свои права в обычных судах, поэтому мы не можем защитить свою собственность как любой другой владелец", - заявил РИА Новости епископ.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
18 декабря, 22:05Религия и мировоззрение
Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях
По словам владыки Иоанникия, СПЦ "видит злонамеренность закона", который противоречит конституции Черногории, ее законам и международным нормам в вопросе религиозных прав и свобод, "включая наши имущественные права как владельцев собственности".
"Это очень напоминает украинский сценарий. Мне кажется, что они многое взяли от украинского образца. По сути, речь идет о сеянии раздора между православными людьми, навязанных разделах, ненависти, и это очень опасно. Это ведет к общей нестабильности, которая, возможно, выгодна властям, которым так легче управлять ситуацией и избегать других проблем, которые надо решать", - подчеркнул собеседник агентства.
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
18 декабря, 17:01Религия и мировоззрение
МИД прокомментировал ситуацию с законом о вероисповедании в Черногории
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеДушко МарковичПетр ПорошенкоЧерногорияУкраинарелигия
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