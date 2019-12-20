Епископ: закон о церквях в Черногории написан по украинскому сценарию

БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Проект закона о религиозных объединениях, который угрожает собственности Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, создан по образцу того, что происходит с церковью на Украине, считает епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Мичович).

Правительство Черногории 5 декабря после внесения изменений утвердило проект закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" и направило его на рассмотрение в Скупщину (парламент). Проект вызвал резкую критику митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви. Несмотря на это, премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать законопроект из парламента. Начало обсуждение документа депутатами назначено на 24 декабря. При этом правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 парламентского мандата.

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности, храмов и монастырей. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич, который входит в епархию владыки Иоанникия.

"Согласно конституции и закону о собственности, все церковное имущество принадлежит нам. Однако власть хочет принять специальный закон, по которому бы отняла имущество, причем одним параграфом. При этом не позволяют нам защищать свои права в обычных судах, поэтому мы не можем защитить свою собственность как любой другой владелец", - заявил РИА Новости епископ.

По словам владыки Иоанникия, СПЦ "видит злонамеренность закона", который противоречит конституции Черногории, ее законам и международным нормам в вопросе религиозных прав и свобод, "включая наши имущественные права как владельцев собственности".

"Это очень напоминает украинский сценарий. Мне кажется, что они многое взяли от украинского образца. По сути, речь идет о сеянии раздора между православными людьми, навязанных разделах, ненависти, и это очень опасно. Это ведет к общей нестабильности, которая, возможно, выгодна властям, которым так легче управлять ситуацией и избегать других проблем, которые надо решать", - подчеркнул собеседник агентства.