Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T16:53+0300
https://ria.ru/20191220/1562653339.html
Автомобилям таможенников могут дать "мигалки" и сирены
https://cdn25.img.ria.ru/images/148604/62/1486046267_0:0:2811:1581_1036x0_80_0_0_d8d0da4bdc1d149093bb7978ab9e0e80.jpg
РИА Новости

Автомобилям таможенников могут дать "мигалки" и сирены

16:34 20.12.2019 (обновлено: 16:53 20.12.2019)
119
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпецсигнал на крыше автомобиля
Спецсигнал на крыше автомобиля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спецсигнал на крыше автомобиля . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минфин России разработал проект указа президента РФ, предлагающий оснастить автомобили таможенников, которые они используют в своих мобильных комплексах, мигалками и сиренами - текст документа размещен на портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке к документу Минфин напоминает, что таможенники имеют право останавливать автомобили для проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ. Они могут проверять товары в таких автомобилях и документы на эти товары. В системе российских таможенных органов созданы мобильные группы, которые используют в своей деятельности мобильные комплексы. Эти комплексы оборудованы техническими средствами контроля на базе транспортных средств повышенной проходимости (ТСПП).
"Анализ правоприменительной практики показал, что оперативное использование мобильных комплексов требует обеспечить нанесение на наружную поверхность ТСПП специальных цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам, а также оснащение ТСПП устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов", - говорится в пояснительной записке к документу.
Минфин также отмечает, что эта инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
Мигалка. Архивное фото
29 ноября 2018, 14:17
Эксперты поддержали идею отмены спецсигналов для служб, не входящих в МЧС
100099
Обсудить 4
Министерство финансов РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Анна Горячёва – Дидона
Ученые выяснили, что поход в театр продлевает жизнь
Чита
Последний день 2019 года станет выходным более чем в 30 регионах
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Подписание контракта на мобильный телефон Билайн
Эксперт оценил идею переписи сим-карт в России
Всероссийский Дед Мороз
Дед Мороз рассказал, о чем его просят чаще всего
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
"Пропавшего" участника протестов в Москве нашли в другом СИЗО
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Официальный курс евро на выходные снизился до 69,38 рубля
Павильон по продаже табачных изделий
В России усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукции
Вывеска о быстрых займах
На Урале суд освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых
Офис компании Яндекс
Акционеры "Яндекса" одобрили создание Фонда общественных интересов
Офис компании Яндекс в Москве
В "Яндексе" оценили претензии Rambler по использованию слова "Афиша"
SIM-карта
В Госдуме прокомментировали идею о борьбе с "серыми" сим-картами
Инспектор ГИБДД
МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Лента новостейМолния