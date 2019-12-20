Автомобилям таможенников могут дать "мигалки" и сирены

В пояснительной записке к документу Минфин напоминает, что таможенники имеют право останавливать автомобили для проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства РФ. Они могут проверять товары в таких автомобилях и документы на эти товары. В системе российских таможенных органов созданы мобильные группы, которые используют в своей деятельности мобильные комплексы. Эти комплексы оборудованы техническими средствами контроля на базе транспортных средств повышенной проходимости (ТСПП).