В "Яндексе" оценили претензии Rambler по использованию слова "Афиша"

Ранее издание "Афиша" (входит в Rambler Group) обратилось в Палату по патентным спорам, издание намерено отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Первое рассмотрение дела против компании МТС прошло в пятницу, 20 декабря, второе - против "Яндекса" (по данным Rambler, также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса) - запланировано на 26 декабря.