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В "Яндексе" оценили претензии Rambler по использованию слова "Афиша"
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РИА Новости

В "Яндексе" оценили претензии Rambler по использованию слова "Афиша"

16:31 20.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Яндекс" владеет товарным знаком "Яндекс Афиша", заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании в связи с претензиями на него.
Ранее издание "Афиша" (входит в Rambler Group) обратилось в Палату по патентным спорам, издание намерено отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Первое рассмотрение дела против компании МТС прошло в пятницу, 20 декабря, второе - против "Яндекса" (по данным Rambler, также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса) - запланировано на 26 декабря.

"Яндекс владеет товарным знаком "Яндекc Афиша", а также одноименным сервисом", - прокомментировали в пресс-службе "Яндекса".

Ранее в пятницу в МТС сообщили, что коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений компании "Афиша" против товарного знака "МТС Афиша".
Логотип платформы Twitch
18 декабря, 15:59
Rambler Group отзывает иск к Twitch на 180 млрд рублей
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ЯндексМТСРамблерМоскваЭкономика
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