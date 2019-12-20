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Лавров встретился с главой парламента Словакии
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РИА Новости

Лавров встретился с главой парламента Словакии

16:30 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко двустороннее сотрудничество и международную проблематику, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества и межпарламентского взаимодействия, а также ряд тем международной повестки дня", - говорится в сообщении министерства.
Встреча прошла в Москве в пятницу. Данко находится в России с частным визитом.
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Андрей ДанкоСергей ЛавровМИД РФСловакияРоссияВ мире
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