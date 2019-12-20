Власти Сочи поддержали строительство новой дороги от Джубги на курорт

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ может приступить к структурированию проекта новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в первом квартале 2020 года.

"Это масштабный глобальный проект. Можно сказать, он сравним со строительством Крымского моста, потому что это стратегическая дорога. Мы, конечно, поддерживаем проект, и местные жители получат от этого лучший эффект. И те, кто будут сюда приезжать, будут понимать, что намного комфортнее сюда приехать. Сейчас автодорога является серьезным горным серпантином, и не все люди его выдерживают", - сказал Копайгородский.

Существующая дорога от Джубги до Сочи сильно перегружена, пробки растягиваются на километры. Тем не менее, Минтранс РФ считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 километров нецелесообразным: слишком высока цена – 1,6 триллиона рублей, а проект технически сложный. В июле предправления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко говорил, что сроки реализации проекта станут известны в январе 2020 года. По его словам, сейчас стоит задача обеспечить максимально быстрый проезд к Черному морю, к Сочи. Для этого необходимо создать дорогу, которая, например, позволит преодолевать участок от Джубги до Сочи не за пять-восемь часов, а за полтора часа.