Чешский Синод поддержал идею Всеправославного совещания в Иордании

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Синод Православной церкви Чешских земель и Словакии поддержал инициативу Иерусалимского патриарха Феофила о проведении Всеправославного совещания в Иордании в феврале 2020 года, следует из материалов Синода.
"Священный Синод Православной церкви Чешских земель и Словакии приветствует предложение его блаженства патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III о встрече высших представителей поместных православных Церквей в феврале 2020 года в Иордании и инициативу о начале официального диалога в связи с разрешением церковного кризиса на Украине", - говорится в постановлении Синода.
Ранее Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Аналогичное предложение высказал и предстоятель Албанской церкви архиепископ Анастасий. Данную идею поддержали в Московском патриархате, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.