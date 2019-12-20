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Религия и мировоззрение
2019-12-20T16:34+0300
https://ria.ru/20191220/1562652731.html
Чешский Синод поддержал идею Всеправославного совещания в Иордании
https://cdn21.img.ria.ru/images/152634/27/1526342748_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_98eaba590ebf39c7738e55994c4f6b47.jpg
РИА Новости

Чешский Синод поддержал идею Всеправославного совещания в Иордании

16:27 20.12.2019 (обновлено: 16:34 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Синод Православной церкви Чешских земель и Словакии поддержал инициативу Иерусалимского патриарха Феофила о проведении Всеправославного совещания в Иордании в феврале 2020 года, следует из материалов Синода.
"Священный Синод Православной церкви Чешских земель и Словакии приветствует предложение его блаженства патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III о встрече высших представителей поместных православных Церквей в феврале 2020 года в Иордании и инициативу о начале официального диалога в связи с разрешением церковного кризиса на Украине", - говорится в постановлении Синода.
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
27 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Семейная тайна". Кто и почему "слил" раскольника Филарета
Ранее Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных Церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Аналогичное предложение высказал и предстоятель Албанской церкви архиепископ Анастасий. Данную идею поддержали в Московском патриархате, а также ряд иерархов Элладской и Кипрской церквей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Патриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
14 декабря, 17:35Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг УПЦВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Петр ПорошенкоРусская православная церковьИорданияУкраинаВ мире
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