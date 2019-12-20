Чешский Синод поддержал идею Всеправославного совещания в Иордании

"Священный Синод Православной церкви Чешских земель и Словакии приветствует предложение его блаженства патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III о встрече высших представителей поместных православных Церквей в феврале 2020 года в Иордании и инициативу о начале официального диалога в связи с разрешением церковного кризиса на Украине", - говорится в постановлении Синода.