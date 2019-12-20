Тяжелый луноход включат в российскую космическую программу в 2020 году

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Тяжелые лунные станции для сбора грунта и его возвращения на Землю, а также исследования поверхности Луны с помощью лунохода, планируется включить в 2020 году в новую государственную программу "Космическая деятельность России", заявил генеральный директор Дмитрий Рогозин. Тяжелые лунные станции для сбора грунта и его возвращения на Землю, а также исследования поверхности Луны с помощью лунохода, планируется включить в 2020 году в новую государственную программу "Космическая деятельность России", заявил генеральный директор Роскосмоса

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах Россия отправит на Луну посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу РФ до 2025 года.

Кроме того, в 2027 году намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Эти проекты пока не включены ни в какую программу.

"В новую программу, которая у нас будет разработана и принята, надеюсь, в следующем году - государственная программа "Космическая деятельность России" - там будут заложены и следующие аппараты (после "Луны-25", -26 и -27). Тяжелые аппараты с возможностью бурения реголита, отбора необходимых ископаемых и, соответственно, доставки их на Землю", - сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"(Станции) "Луна-25" и -26 уже в железе, то есть работы по ним уже развернуты, контракты подписаны", - добавил он.