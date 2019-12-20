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РИА Наука
2019-12-20T16:25+0300
https://ria.ru/20191220/1562652621.html
Тяжелый луноход включат в российскую космическую программу в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/83/1562438300_0:58:2462:1443_1036x0_80_0_0_769b0e46e77c45eb3e16ccac3297cf1e.jpg
РИА Новости

Тяжелый луноход включат в российскую космическую программу в 2020 году

16:25 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса"
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Тяжелые лунные станции для сбора грунта и его возвращения на Землю, а также исследования поверхности Луны с помощью лунохода, планируется включить в 2020 году в новую государственную программу "Космическая деятельность России", заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах Россия отправит на Луну посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу РФ до 2025 года.
Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019
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Кроме того, в 2027 году намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Эти проекты пока не включены ни в какую программу.
"В новую программу, которая у нас будет разработана и принята, надеюсь, в следующем году - государственная программа "Космическая деятельность России" - там будут заложены и следующие аппараты (после "Луны-25", -26 и -27). Тяжелые аппараты с возможностью бурения реголита, отбора необходимых ископаемых и, соответственно, доставки их на Землю", - сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"(Станции) "Луна-25" и -26 уже в железе, то есть работы по ним уже развернуты, контракты подписаны", - добавил он.
По словам Рогозина, пока нет оснований полагать, что "Луну-25" не запустят в 2021 году. Кроме того, он отметил, что запуски "Луны-26" и -27 намечаются в 2023 и 2024 годах.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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