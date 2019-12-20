Пушков высмеял слова Турчинова об "исконно русских болотах"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков упрекнул бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в невежестве после его слов об "исконно русских землях".
Ранее Турчинов заявил, что большинство российских земель присоединили "с помощью крови, насилия и предательства". По его мнению, в случае отделения этих территорий у страны останутся "исконно русские болота" размером с Московскую область.
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В ответ Пушков отметил, что Турчинов "не стесняется своего невежества".
"Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские — это Диканька с окружающими хуторами. Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен", — написал он в твиттере.
Парламентарий также подчеркнул, что Киев не был украинским городом из-за отсутствия Украины как таковой.
Накануне во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Владимир Ленин передал УССР исконно русские территории, которые не имели к Украине никакого отношения. В украинском МИД назвали эти слова "попыткой посягать на территориальную целостность" страны.