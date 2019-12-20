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Пушков высмеял слова Турчинова об "исконно русских болотах"
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РИА Новости

Пушков высмеял слова Турчинова об "исконно русских болотах"

16:25 20.12.2019 (обновлено: 18:05 20.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков упрекнул бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в невежестве после его слов об "исконно русских землях".
Ранее Турчинов заявил, что большинство российских земель присоединили "с помощью крови, насилия и предательства". По его мнению, в случае отделения этих территорий у страны останутся "исконно русские болота" размером с Московскую область.
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В ответ Пушков отметил, что Турчинов "не стесняется своего невежества".

"Если исконно русские земли — это Подмосковье, то украинские — это Диканька с окружающими хуторами. Турчинов не только агрессивен, но и не шибко умен", — написал он в твиттере.

Парламентарий также подчеркнул, что Киев не был украинским городом из-за отсутствия Украины как таковой.
Накануне во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Владимир Ленин передал УССР исконно русские территории, которые не имели к Украине никакого отношения. В украинском МИД назвали эти слова "попыткой посягать на территориальную целостность" страны.
Максим Сурайкин
Вчера, 14:32Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Алексей ПушковАлександр ТурчиновРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Соглашусь с украинцем - Россия - это потомки завоевателей, монголо-татаров.
20 декабря, 17:07
ПСПетр Симонов
1000238
ХОРОШО заткнул, посмотрим как он будет вспоминать свои исконные земли глядя из-за океана,когда настоящие украинцы ему пинка дадут.Иногда голос нужно подавать,чтоб на тебя кто-то внимание обратил
20 декабря, 17:14
nikolai1982sasha
1601001
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