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Ильич из Little Big покинул "Связной" после испытательного срока
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РИА Новости

Ильич из Little Big покинул "Связной" после испытательного срока

16:17 20.12.2019 (обновлено: 16:19 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Вокалист и основатель группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин, который по условиям проигранного спора должен был устроиться на официальную работу и стал креативным директором ритейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть"), покинул компанию после испытательного срока, говорится в сообщении компании.
Прусикин стал креативным директором "Связного" в августе. Компания пригласила его после публикации выпуска "Трэш Лото" на YouTube канале "КликКлак", в котором "Ильич" проиграл спор и должен был устроиться на официальную работу. На позиции креативного директора он должен был отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов "Связного" и поддержание имиджа высокотехнологичного ритейлера.
"Прусикин покидает пост креативного директора компании "Связной" после трех месяцев испытательного срока. ... Сегодня место креативного директора "Связного" остается вакантным – и компания уже готова принимать резюме на рассмотрение", - говорится в сообщении компании. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, решение об уходе Прусикина "обоюдное".
Согласно сообщению, офисные будни в "Связном" "Ильич" документировал в видеоблоге. С его подачи была разработана униформа для нескольких магазинов сети, запущена кампания "Свайп", которая стала визитной карточкой "Связного". Также под руководством Прусикина был выпущен продукт "Комбо", где клиентам предлагалось "собрать" собственный набор из гаджетов, аксессуаров или сервисов.
"Нам будет не хватать Ильи – за месяцы работы он проявил себя настоящим лидером коллектива и генератором идей. Определенно, мы будем скучать, но уверены, что его место займет достойный преемник", - приводятся в релизе слова президента компании "Связной" Евгения Давыдовича.
Little Big – российская панк-рэйв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге.
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
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Ильич (Илья Прусикин)Little BigЕвгений ДавыдовичСвязнойРоссияОбщество
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