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В МИД Украины надеются на успешное завершение переговоров по транзиту
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РИА Новости

В МИД Украины надеются на успешное завершение переговоров по транзиту

16:15 20.12.2019
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил надежду на успешное завершение переговоров с Россией и ЕС по транзиту газа.
Девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.
"Мы также обсудили многочисленные вопросы, касающиеся газового транзита. Действующий контракт истекает. Благодарю Германию за то, что она предоставила нам, так сказать, площадку для переговоров, чтобы мы могли этого достигнуть, мы, РФ и ЕС вчера в трехстороннем формате. Надеюсь, это будет успешно продолжаться дальше, команда над этим и работает, и российский газ будет дальше идти через Украину в Европу. Это означает безопасность для всех", - заявил он на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине.
Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.
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Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
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Вадим ПристайкоХайко МаасМИД УкраиныМИД ГерманииЕврокомиссияЕвросоюзГерманияРоссияБерлин (город)УкраинаВ мире
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