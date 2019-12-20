В МИД Украины надеются на успешное завершение переговоров по транзиту

Девятичасовые переговоры России и Украины по целому ряду вопросов, связанных с дальнейшим газовым сотрудничеством, завершились в четверг в Берлине принципиальными договоренностями сторон, однако подписание документов так и не состоялось, его обещают в ближайшее время.

"Мы также обсудили многочисленные вопросы, касающиеся газового транзита. Действующий контракт истекает. Благодарю Германию за то, что она предоставила нам, так сказать, площадку для переговоров, чтобы мы могли этого достигнуть, мы, РФ и ЕС вчера в трехстороннем формате. Надеюсь, это будет успешно продолжаться дальше, команда над этим и работает, и российский газ будет дальше идти через Украину в Европу. Это означает безопасность для всех", - заявил он на пресс-конференции после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине.