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Россия начала поставки вертолетов Ми-35М Узбекистану, сообщил источник
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РИА Новости

Россия начала поставки вертолетов Ми-35М Узбекистану, сообщил источник

16:14 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 20 дек - РИА Новости. Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Россия в течение двух лет поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Поставка первых четырех машин была запланирована на четвертый квартал 2019 года.
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"Начались поставки, первый вертолет уже прибыл в одну из частей ВВС Узбекистана", - сказал собеседник агентства. Он не смог конкретизировать график поставок.
По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.
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