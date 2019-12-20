Россия начала поставки вертолетов Ми-35М Узбекистану, сообщил источник

ТАШКЕНТ, 20 дек - РИА Новости. Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М , сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Россия в течение двух лет поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Поставка первых четырех машин была запланирована на четвертый квартал 2019 года.

"Начались поставки, первый вертолет уже прибыл в одну из частей ВВС Узбекистана", - сказал собеседник агентства. Он не смог конкретизировать график поставок.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.