Хозяину кошки, которой грумеры сломали лапы, выплатят 100 тысяч рублей

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Суд в Москве взыскал более 100 тысяч рублей с салона груминга, специалисты которого во время стрижки сломали кошке задние лапы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Отмечается, что владелец полуторагодовалой кошки породы мейн-кун обратился в специализированный салон для груминга питомца на дому. На животное надели защитный воротник, лапы замотали строительным скотчем, а хозяина попросили подождать в соседней комнате, сообщают в суде.
"После стрижки кошка не смогла опираться на задние лапы, грумер и ассистент сослались на то, что у животного может быть стресс", - отметили в пресс-службе. Владелец обратился в ветеринарную клинику, где диагностировали перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей, провели операцию по удалению обоих суставов. Теперь кошка больше не может опираться на задние лапы.
В салоне претензию оставили без ответа. Владелец пошел в суд.
"Суд удовлетворил исковые требования и взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, 10 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда, более 31 тысячи рублей – штраф по закону "О защите прав потребителей", а также взысканы почтовые расходы и расходы по оплате юридических услуг - общая сумма составила 109 тысяч 414 рублей", - сказали в суде.
Решение вступило в законную силу.
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