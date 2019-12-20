Хозяину кошки, которой грумеры сломали лапы, выплатят 100 тысяч рублей

"После стрижки кошка не смогла опираться на задние лапы, грумер и ассистент сослались на то, что у животного может быть стресс", - отметили в пресс-службе. Владелец обратился в ветеринарную клинику, где диагностировали перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей, провели операцию по удалению обоих суставов. Теперь кошка больше не может опираться на задние лапы.