Глава НАСА подтвердил проблемы с выведением Starliner на орбиту

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Глава НАСА Глава НАСА Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут помешать его своевременному прибытию новейшего корабля Starliner на МКС, об этом он написал в Twitter

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.

"Включение двигателей, необходимое для встречи с МКС, не произошло. Работаем над проблемой", - написал Брайденстайн.

Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.