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РИА Наука
2019-12-20T16:04+0300
https://ria.ru/20191220/1562651408.html
Глава НАСА подтвердил проблемы с выведением Starliner на орбиту
https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_47ea56b4b963293d199eae0956c3364b.jpg
РИА Новости

Глава НАСА подтвердил проблемы с выведением Starliner на орбиту

16:03 20.12.2019 (обновлено: 16:04 20.12.2019)
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© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© NASA
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут помешать его своевременному прибытию новейшего корабля Starliner на МКС, об этом он написал в Twitter.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.
"Включение двигателей, необходимое для встречи с МКС, не произошло. Работаем над проблемой", - написал Брайденстайн.
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Как подтвердил Брайденстайн, а ранее и компания Boeing, корабль, на борту которого находится манекен Роузи и груз для МКС, находится на стабильной орбите, для поддержания его питания работают солнечные батареи.
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РИА НаукаДжим БрайденстайнStarlinerМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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