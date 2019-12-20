В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о позиции Москвы по возвращению к формату "Большой восьмерки".
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
"Меня это очень веселит, потому что это из той же серии, как "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году <…> А потом оно исчезло напрочь", — пояснил замминистра.
Он подчеркнул, что сегодня есть много других форматов, позволяющих решать серьезные вопросы: это "двадцатка", БРИКС, евразийские интеграционные процессы.
"Мы понимаем, что "семерка" сохраняет статусность, но характер ее деятельности вызывает немало вопросов. И у нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, вникать в то, какого рода предусловия возвращения России в "семерку" эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют", — заключил Рябков.
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"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.
О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.
Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.
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