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В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
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РИА Новости

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

16:10 20.12.2019 (обновлено: 17:10 20.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о позиции Москвы по возвращению к формату "Большой восьмерки".
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
"Меня это очень веселит, потому что это из той же серии, как "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году <…> А потом оно исчезло напрочь", — пояснил замминистра.
Он подчеркнул, что сегодня есть много других форматов, позволяющих решать серьезные вопросы: это "двадцатка", БРИКС, евразийские интеграционные процессы.
"Мы понимаем, что "семерка" сохраняет статусность, но характер ее деятельности вызывает немало вопросов. И у нас совершенно нет не просто стремления вернуться туда, но даже, по большому счету, вникать в то, какого рода предусловия возвращения России в "семерку" эта группа стран или хотя бы некоторые из них формулируют", — заключил Рябков.
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
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"Большая семерка" боится Путина
"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.
О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.
Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.
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"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
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G7МИД РФСергей РябковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Путин каждый раз, небось, руку дезинфицирует после рукопожатий с этими семью, куда там с ними за стол садиться, на одном гектаре противно!
20 декабря, 16:56
Von Stirliz
2061103
Возьмите тудысь Украину, всем миром посмеёмся.
20 декабря, 16:47
CCicicipi
860000
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