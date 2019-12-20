В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

"Меня это очень веселит, потому что это из той же серии, как "без меня меня женили". Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в "семерку". Желание это начало притупляться задолго до того, как "семерка" вышла из российского председательства в 2014 году <…> А потом оно исчезло напрочь", — пояснил замминистра.