Экс-министра транспорта назначили вице-губернатором Петербурга

Соколов будет координировать и контролировать деятельность комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, комитета по транспорту и комитета по развитию туризма.

В июне Соколов досрочно покинул пост гендиректора девелоперской компании ЛСР, который занял в августе 2018 года. До этого он занимал пост министра транспорта в правительстве РФ, ушедшем в отставку в 2018 году после инаугурации президента РФ Владимира Путина.