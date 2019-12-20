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Экс-министра транспорта назначили вице-губернатором Петербурга
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РИА Новости

Экс-министра транспорта назначили вице-губернатором Петербурга

15:54 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Соколов
Максим Соколов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Максим Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Распоряжение о назначении в состав правительства города подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Соколов будет координировать и контролировать деятельность комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, комитета по транспорту и комитета по развитию туризма.
Ранее сообщалось, что депутаты законодательного собрания Петербурга 18 декабря согласовали кандидатуру Соколова на пост вице-губернатора города.
В июне Соколов досрочно покинул пост гендиректора девелоперской компании ЛСР, который занял в августе 2018 года. До этого он занимал пост министра транспорта в правительстве РФ, ушедшем в отставку в 2018 году после инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Максим Соколов. Архивное фото
29 августа 2018, 13:46
Экс-министр транспорта Соколов возглавил девелоперскую "Группу ЛСР"
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Максим Соколов (политик)РоссияСанкт-ПетербургПолитика
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