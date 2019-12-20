В Германии приветствовали соглашение между Россией и Украиной по газу

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. В ФРГ приветствуют соглашение между РФ и Украиной по транзиту газа, надеются на успешную реализацию договоренностей, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
"Газовый транзит через Украину будет продолжен. Для этого, по крайней мере, достигнуто принципиальное единство Украины и России", - сказал Маас.
По его словам, в Берлине "приветствуют это сближение и надеются, что переговоры на этой основе теперь могут быть приведены к успешному завершению".