В Германии приветствовали соглашение между Россией и Украиной по газу

"Газовый транзит через Украину будет продолжен. Для этого, по крайней мере, достигнуто принципиальное единство Украины и России", - сказал Маас.

По его словам, в Берлине "приветствуют это сближение и надеются, что переговоры на этой основе теперь могут быть приведены к успешному завершению".