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2019-12-20T15:54+0300
https://ria.ru/20191220/1562650781.html
В Госдуме прокомментировали идею о борьбе с "серыми" сим-картами
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею о борьбе с "серыми" сим-картами

15:54 20.12.2019
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© Depositphotos / Andrey PopovSIM-карта
SIM-карта
© Depositphotos / Andrey Popov
SIM-карта. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Способы борьбы с нелегальным рынком сим-карт в России нужно обсуждать, в том числе, с учетом позиции Роскомнадзора, но меры не должны привести к удорожанию услуг связи, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
По данным РБК, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в Роскомнадзор запрос с предложением провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт. Кроме того, для проверки сведений о числе зарегистрированных карт депутат предложил создать федеральную платформу-агрегатор для физических и юридических лиц.
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"На площадке комитета мы это не обсуждали. В целом я считаю, что у нас еще недостаточно отрегулировано распространение сим-карт, и, к сожалению, серый рынок существует, что пагубно сказывается на купировании угроз, связанных мошенниками, с использованием анонимных мобильных устройств", - сказал Боярский РИА Новости.
Он подчеркнул, что борьба с нелегальным рынком сим-карт не должна повлечь за собой удорожание услуг связи.
"Универсального рецепта пока не придумали. Что конкретно предлагает Борис Чернышов - нужно посмотреть, изучить и обсудить на самых разных площадках, чтобы эти меры не повлияли на стоимость связи и были эффективными", - сказал Боярский.
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Борис Чернышов (депутат)Сергей БоярскийРоскомнадзорЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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