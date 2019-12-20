В Госдуме прокомментировали идею о борьбе с "серыми" сим-картами

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Способы борьбы с нелегальным рынком сим-карт в России нужно обсуждать, в том числе, с учетом позиции Способы борьбы с нелегальным рынком сим-карт в России нужно обсуждать, в том числе, с учетом позиции Роскомнадзора , но меры не должны привести к удорожанию услуг связи, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский

По данным РБК , депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в Роскомнадзор запрос с предложением провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт. Кроме того, для проверки сведений о числе зарегистрированных карт депутат предложил создать федеральную платформу-агрегатор для физических и юридических лиц.

"На площадке комитета мы это не обсуждали. В целом я считаю, что у нас еще недостаточно отрегулировано распространение сим-карт, и, к сожалению, серый рынок существует, что пагубно сказывается на купировании угроз, связанных мошенниками, с использованием анонимных мобильных устройств", - сказал Боярский РИА Новости.

Он подчеркнул, что борьба с нелегальным рынком сим-карт не должна повлечь за собой удорожание услуг связи.