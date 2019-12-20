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Новости Подмосковья
2019-12-20T15:50+0300
https://ria.ru/20191220/1562650490.html
КПО "Восток" введен в эксплуатацию в Подмосковье
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РИА Новости

КПО "Восток" введен в эксплуатацию в Подмосковье

15:50 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник предприятия по переработке отходов
Сотрудник предприятия по переработке отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Комплекс по переработке отходов "Восток" введен в эксплуатацию на территории городского округа Егорьевск Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
По данным пресс-службы, мощность нового предприятия составляет 500 тысяч тонн отходов в год, половина которых будет идти на утилизацию – переработку и компостирование, а не на захоронение. Это означает, что на полигон не будет поступать порядка 250 тысяч тонн отходов, что сравнимо с 25 тысячами мусоровозов в год. Предприятие по переработке отходов станет самым мощным не только в Московской области, но и во всей Восточной Европе.
"Это второе по счету предприятие по переработке отходов, открытое в этом году и пятое предприятие, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Евгения Хромушина.
Он добавил, что в регионе будет 12 подобных предприятий, построенных по последнему слову техники, что позволит властям закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов. Отходы на КПО "Восток" пойдут вместо закрытого ранее полигона ТБО "Егорьевский".
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"В двадцатых числах декабря мы закроем еще два мусорных полигона на территории городского округа Дмитровский "Непейно" и Мытищи "Каргашино". Общая площадь уже закрытых полигонов ТБО составляет более 40 гектаров. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец 2019 года количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39", - добавил Хромушин.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область
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