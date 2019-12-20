КПО "Восток" введен в эксплуатацию в Подмосковье

По данным пресс-службы, мощность нового предприятия составляет 500 тысяч тонн отходов в год, половина которых будет идти на утилизацию – переработку и компостирование, а не на захоронение. Это означает, что на полигон не будет поступать порядка 250 тысяч тонн отходов, что сравнимо с 25 тысячами мусоровозов в год. Предприятие по переработке отходов станет самым мощным не только в Московской области, но и во всей Восточной Европе.