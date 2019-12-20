КПО "Восток" введен в эксплуатацию в Подмосковье

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Комплекс по переработке отходов "Восток" введен в эксплуатацию на территории городского округа Егорьевск Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
По данным пресс-службы, мощность нового предприятия составляет 500 тысяч тонн отходов в год, половина которых будет идти на утилизацию – переработку и компостирование, а не на захоронение. Это означает, что на полигон не будет поступать порядка 250 тысяч тонн отходов, что сравнимо с 25 тысячами мусоровозов в год. Предприятие по переработке отходов станет самым мощным не только в Московской области, но и во всей Восточной Европе.
"Это второе по счету предприятие по переработке отходов, открытое в этом году и пятое предприятие, построенное за последние 16 месяцев в Московской области в рамках формирования новой системы по обращению с отходами", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Евгения Хромушина.
Он добавил, что в регионе будет 12 подобных предприятий, построенных по последнему слову техники, что позволит властям закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов. Отходы на КПО "Восток" пойдут вместо закрытого ранее полигона ТБО "Егорьевский".
"В двадцатых числах декабря мы закроем еще два мусорных полигона на территории городского округа Дмитровский "Непейно" и Мытищи "Каргашино". Общая площадь уже закрытых полигонов ТБО составляет более 40 гектаров. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец 2019 года количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39", - добавил Хромушин.