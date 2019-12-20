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2019-12-20T15:42+0300
https://ria.ru/20191220/1562650042.html
На Урале суд освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых
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РИА Новости

На Урале суд освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых

15:42 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах"
Вывеска о быстрых займах
© РИА Новости / Максим Блинов
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых в микрофинансовой организации, сообщает в пятницу Свердловский облсуд.
В сентябре 2015 года женщина оформила в микрофинансовой организации "Деньги в дом" заем "До зарплаты" – 15 тысяч рублей на 16 дней под 732% годовых. Женщина должна была вернуть деньги единым платежом в размере 19,8 тысячи рублей. Однако в срок расплатиться не смогла. Потом ее долг был продан частному лицу, которое через суд пыталось взыскать с заемщика сумму основного долга, а также проценты в размере 356,5 тысячи рублей и штрафную неустойку. Суд отказал в удовлетворении иска.
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Тогда истец обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам, изучив материалы дела, оставила решение в силе.
В 2016 году законодатель установил ограничения для микрофинансовых организаций в начислении заемщикам процентов по потребительским займам со сроком возврата до одного года, в случае если сумма начисленных по договору платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа. "Договор о займе Алла В. заключила еще до этих изменений, поэтому под поправки в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" ее случай не подпадает. Суд решил, что начисление сверхвысоких процентов за пользование займом за пределами установленного срока не соответствует нормам материального права", - говорится в сообщении.
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Суд произвел расчет задолженности, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше одного года, по состоянию на день заключения договора и с учетом произведенных ответчиком платежей.
Облсуд уточняет, что женщина выплатила по займу 38,7 тысячи рублей.
"Суд посчитал, что она полностью погасила взятые на себя обязательства", - отмечают в суде.
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Свердловский областной судЕкатеринбургПроисшествия
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