Ливан призвал США возобновить усилия по разрешению спора с Израилем

"Президент Мишель Аун во время встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом призвал США возобновить свои усилия с целью убедить Израиль соблюдать обязательства по разграничению морских границ с целью сохранения тишины и стабильности на юге", - пишет пресс-служба.