Ливан призвал США возобновить усилия по разрешению спора с Израилем

БЕЙРУТ, 20 дек - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун призвал США возобновить свои усилия в вопросе решения пограничного спора с Израилем ради сохранения стабильности и безопасности, сообщается в заявлении пресс-службы президента.
В пятницу в Бейрут прилетел замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В ходе его визита запланированы встречи с руководством страны, на которых будут обсуждаться внутриполитические вопросы Ливана и региона в целом.
"Президент Мишель Аун во время встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом призвал США возобновить свои усилия с целью убедить Израиль соблюдать обязательства по разграничению морских границ с целью сохранения тишины и стабильности на юге", - пишет пресс-служба.
"Ливан придерживается сохранения стабильности на южных границах в рамках резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года ... нахождение греческого судна в территориальных водах в исключительной экономической зоне Ливана является вопиющим нарушением суверенитета Ливана. Ливан потребовал от ООН предпринять необходимые меры", - цитирует президента пресс-служба.