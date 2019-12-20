Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T15:38+0300
https://ria.ru/20191220/1562649833.html
Ливан призвал США возобновить усилия по разрешению спора с Израилем
https://cdn24.img.ria.ru/images/155213/34/1552133463_0:124:2775:1685_1036x0_80_0_0_9bbd2e72f6fa637907a657a965cfdf4a.jpg
РИА Новости

Ливан призвал США возобновить усилия по разрешению спора с Израилем

15:38 20.12.2019
162
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
БЕЙРУТ, 20 дек - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун призвал США возобновить свои усилия в вопросе решения пограничного спора с Израилем ради сохранения стабильности и безопасности, сообщается в заявлении пресс-службы президента.
В пятницу в Бейрут прилетел замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. В ходе его визита запланированы встречи с руководством страны, на которых будут обсуждаться внутриполитические вопросы Ливана и региона в целом.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
2 сентября, 02:55
ООН призывает Израиль и Ливан соблюдать договоренности о прекращении огня
"Президент Мишель Аун во время встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом призвал США возобновить свои усилия с целью убедить Израиль соблюдать обязательства по разграничению морских границ с целью сохранения тишины и стабильности на юге", - пишет пресс-служба.
"Ливан придерживается сохранения стабильности на южных границах в рамках резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года ... нахождение греческого судна в территориальных водах в исключительной экономической зоне Ливана является вопиющим нарушением суверенитета Ливана. Ливан потребовал от ООН предпринять необходимые меры", - цитирует президента пресс-служба.
Истребители F-15 ВВС Израиля
25 августа, 10:59
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, сообщил источник
100001
Обсудить 1
Мишель АунСШАИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется на конструктивное заседание ВЕЭС
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин заверил Назарбаева, что ЕАЭС функционирует лучшим образом
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
США стремятся получить выгоду от протестов в Ливане, считает политик
Ученые в лаборатории
В Израиле нашли средство, способное победить рак поджелудочной железы
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас обсудил с Пристайко санкции США против "Северного Потока — 2"
Ливан
СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: Иран прилагает усилия по установлению мира на Ближнем Востоке
Студия информационного агентства Sputnik
В Казахстане и Армении осудили угрозы в адрес Sputnik Эстония
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
Протесты не приведут к гражданской войне, считают в компартии Ливана
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Глава НАСА подтвердил проблемы с выведением Starliner на орбиту
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал американские санкции экономическим терроризмом
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани осудил США за выход из ядерной сделки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
Лента новостейМолния