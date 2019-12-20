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Путин надеется на конструктивное заседание ВЕЭС
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РИА Новости

Путин надеется на конструктивное заседание ВЕЭС

15:37 20.12.2019 (обновлено: 15:38 20.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что сегодняшнее заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге пройдет в конструктивном и предпраздничном ключе.
"Как и договаривались, мы встречаемся в очередной раз в преддверии Нового года, поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной и будет отвечать нашему настроению, а оно заключается в том, чтобы двигаться дальше и как можно основательнее и как можно быстрее в направлении реализации всех наших планов", - сказал Путин, открывая заседание.
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ВЕЭСВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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