Путин надеется на конструктивное заседание ВЕЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что сегодняшнее заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге пройдет в конструктивном и предпраздничном ключе.
"Как и договаривались, мы встречаемся в очередной раз в преддверии Нового года, поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной и будет отвечать нашему настроению, а оно заключается в том, чтобы двигаться дальше и как можно основательнее и как можно быстрее в направлении реализации всех наших планов", - сказал Путин, открывая заседание.