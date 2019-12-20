Путин надеется на конструктивное заседание ВЕЭС

"Как и договаривались, мы встречаемся в очередной раз в преддверии Нового года, поэтому надеюсь, что наша сегодняшняя работа будет конструктивной, предпраздничной и будет отвечать нашему настроению, а оно заключается в том, чтобы двигаться дальше и как можно основательнее и как можно быстрее в направлении реализации всех наших планов", - сказал Путин, открывая заседание.