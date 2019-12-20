Глава РПЦ предостерег священников от эмоционального давления на паству

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы , прошедшем в храме Христа Спасителя в пятницу, предостерег священников от многословия, эмоционального давления на верующих и призвал духовенство больше слушать людей, а также способствовать их самостоятельному духовному выбору.

"Нельзя пугать людей. Да, пастырское предостережение может быть строгим, но эмоциональное давление есть вещь недопустимая. Во-первых, потому, что испуг изгоняет доверие и парализует творческую способность человека к изменению жизни. А во-вторых, и это главное — сам Пастыреначальник Иисус никогда не поступал так с людьми. Сам Господь неоднократно призывает людей не бояться и вернуться с волн эмоционального восприятия жизни на твердый камень веры и знания", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, священникам также следует избегать многословия и разделять исповедь и духовную беседу. "Многословие редко бывает плодотворным. Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека, а именно утрата этой способности сегодня, можно сказать, является приметой времени. Не впервые в связи с этим приходится говорить о необходимости разделять исповедь и духовную беседу, тем более, если такая беседа ведется во время богослужения... Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции — наставника, руководителя, друга, собеседника — все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния", - отметил глава РПЦ.

Исповедь, подчеркнул предстоятель, "должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было еще".