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Религия и мировоззрение
2019-12-20T15:51+0300
https://ria.ru/20191220/1562649767.html
Глава РПЦ предостерег священников от эмоционального давления на паству
https://cdn21.img.ria.ru/images/95133/27/951332756_0:281:1331:1030_1036x0_80_0_0_23f00affbeb183b8c6509a440dc8d087.jpg
РИА Новости

Глава РПЦ предостерег священников от эмоционального давления на паству

15:37 20.12.2019 (обновлено: 15:51 20.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы, прошедшем в храме Христа Спасителя в пятницу, предостерег священников от многословия, эмоционального давления на верующих и призвал духовенство больше слушать людей, а также способствовать их самостоятельному духовному выбору.
"Нельзя пугать людей. Да, пастырское предостережение может быть строгим, но эмоциональное давление есть вещь недопустимая. Во-первых, потому, что испуг изгоняет доверие и парализует творческую способность человека к изменению жизни. А во-вторых, и это главное — сам Пастыреначальник Иисус никогда не поступал так с людьми. Сам Господь неоднократно призывает людей не бояться и вернуться с волн эмоционального восприятия жизни на твердый камень веры и знания", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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По его словам, священникам также следует избегать многословия и разделять исповедь и духовную беседу. "Многословие редко бывает плодотворным. Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека, а именно утрата этой способности сегодня, можно сказать, является приметой времени. Не впервые в связи с этим приходится говорить о необходимости разделять исповедь и духовную беседу, тем более, если такая беседа ведется во время богослужения... Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции — наставника, руководителя, друга, собеседника — все, кроме одной: свидетеля человеческого покаяния", - отметил глава РПЦ.
Исповедь, подчеркнул предстоятель, "должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было еще".
Также патриарх Кирилл предостерег духовенство от патернализма и стремления реализовать свои представления в чужой жизни. "Священник должен не только учить людей тому, во что сам верит, но и заботиться о том, чтобы они сами пришли и увидели Церковь как место пребывания Живого Бога (ср. Ин. 1:46). При этом важно дать пасомым возможность самостоятельно понять, каково собственное призвание каждого из них, даже если это призвание совсем не такое, как может предполагать пастырь", - подытожил патриарх.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосква
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