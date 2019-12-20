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РИА Наука
2019-12-20T15:48+0300
https://ria.ru/20191220/1562649573.html
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/97/1562649750_0:58:3057:1778_1036x0_80_0_0_5d8573aac1359da153ab136730f0a18b.jpg
РИА Новости

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

15:33 20.12.2019 (обновлено: 15:48 20.12.2019)
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© REUTERS / Steve NesiusНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© REUTERS / Steve Nesius
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
"У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги", - сообщил ведущий трансляции на сайте НАСА.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.
НАСА сообщает, что "Starliner находится на стабильной орбите, батареи корабля в порядке, работают его солнечные батареи".
Нештатный вывод на орбиту подтвердил и представитель компании Boeing из ЦУП в Хьюстоне. "Мы контролируем корабль, команды оценивают их следующие шаги", - сказал представитель компании Стив Сайслофф.
НАСА в настоящее время прекратило прямую трансляцию запуска.
Это первый испытательный полет Starliner, на его борту находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 килограммов груза для МКС. Планировалось, что корабль пристыкуется к МКС в субботу. Он должен оставаться на орбите неделю, после чего вернуться на Землю.
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тянет на новость дня)
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