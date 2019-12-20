НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner , который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.

"У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги", - сообщил ведущий трансляции на сайте НАСА.

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.

НАСА сообщает, что "Starliner находится на стабильной орбите, батареи корабля в порядке, работают его солнечные батареи".

Нештатный вывод на орбиту подтвердил и представитель компании Boeing из ЦУП в Хьюстоне. "Мы контролируем корабль, команды оценивают их следующие шаги", - сказал представитель компании Стив Сайслофф.

НАСА в настоящее время прекратило прямую трансляцию запуска.