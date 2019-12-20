Гоголев: работы якутских ученых должны повысить качество жизни северян

ЯКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Разработки якутских ученых должны стать основой для улучшения качества жизни населения северных районов с тяжелыми климатическими условиями, считает председатель Госсобрания ( . Разработки якутских ученых должны стать основой для улучшения качества жизни населения северных районов с тяжелыми климатическими условиями, считает председатель Госсобрания ( Ил Тумэн ) Якутии Петр Гоголев

Он прокомментировал итоги организованного в Ил Тумэне круглого стола, посвященного перспективам развития научно-технического потенциала Якутии, реализации в регионе нацпроекта "Наука" и создании научного центра мирового уровня "Север".

"Научные достижения якутских ученых должны стать основой для улучшения качества жизни населения именно здесь, на Севере, где тяжелые климатические условия являются определенным препятствием для прогресса. Научный и образовательный потенциал Якутии является важным конкурентным преимуществом в настоящее время, когда мировое общество сталкивается с глобальными вызовами. Уверен, что достойный вклад смогут внести результаты исследований и разработок якутских научных школ, на основе привлечения и воспитания молодых кадров, всестороннего изучения региональных особенностей, внедрения достижений науки во всех сферы жизни человека", – привели в пресс-службе Госсобрания слова Гоголева.

Как сообщил в ходе круглого стола и.о. министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный, для достижения целевых показателей нацпроекта "Наука" необходимо повысить затраты на научные исследования, которые сегодня в Якутии составляют порядка 3 миллиардов рублей. "Значительную часть ресурсов, которые будут привлекаться для реализации нацпроекта, должны составить внебюджетные средства", – добавил Присяжный.

При этом он отметил, что республике удалось выстроить партнерскую сеть для создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня по развитию Арктики и Субарктики "Север". В нее вошли Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ. Среди основных задач НОЦ - разработка, внедрение и коммерциализация адаптированных для климата и экологии Арктики и Субарктики высокотехнологичных производственных решений, подготовка кадров и создание системы, позволяющей создавать и выводить на глобальный рынок технологии, материалы, продукты и услуги мирового уровня.