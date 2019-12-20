В Краснодаре потушили пожар на складе бытовой химии

Ранее в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что здание склада, где хранятся бытовая химия и инвентарь, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров, позже площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Позднее в ведомстве сообщили об обрушении кровли. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, персонал был эвакуирован, были спасены 10 человек, пожар локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров.