В Краснодаре потушили пожар на складе бытовой химии

КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Крупный пожар в Краснодаре на складе бытовой химии, в результате которого обвалилась кровля, потушен, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что здание склада, где хранятся бытовая химия и инвентарь, загорелось на площади порядка 200 квадратных метров, позже площадь увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. Позднее в ведомстве сообщили об обрушении кровли. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, персонал был эвакуирован, были спасены 10 человек, пожар локализовали на площади 1 тысяча квадратных метров.
"15.06 - ликвидация", - сообщает региональный главк МЧС.
К тушению пожара были привлечены 57 человек и 17 единиц техники.
13 декабря, 19:13Крупные пожары на складах в России в 2019 году