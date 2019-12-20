Петр Гоголев: нужно усилить соцзащиту работников АПК Якутии

ЯКУТСК, 20 дек – РИА Новости. Развитие агропромышленного комплекса Якутии требует усиления комплексных мер социальной поддержки работников АПК, считают депутаты Развитие агропромышленного комплекса Якутии требует усиления комплексных мер социальной поддержки работников АПК, считают депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) республики, принявшие участие в парламентских слушаниях на эту тему.

Как отметил на слушаниях спикер парламента Петр Гоголев, в АПК Якутии наблюдается недостаток квалифицированных специалистов.

"Для повышения привлекательности работы в области сельского хозяйства необходимо, в первую очередь, обратить внимание на проблемы низкой заработной платы и слабой социальной защиты работников отрасли. Нужно решить вопросы установления различных видов социальной поддержки, обеспечения средней заработной платы, дополнительных выплат к страховой пенсии, оказания мер поддержки молодых специалистов, решения вопросов оплаты проездных расходов, оплаты санаторно-курортного лечения и других острых вопросов", – приводит пресс-служба Госсобрания слова Гоголева.

На заседании отмечалось, что правительство Якутии ведет работу по созданию благоприятных условий жизни в сельской местности. С 2020 года заработает отдельная госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы".

Как сообщил депутатам вице-премьер Якутии Денис Белозеров, одним из направлений соцподдержки является оплата части стоимости санкурлечения работников АПК. "В июле 2019 года перечень профессий, которым предоставляются льготные путевки, состоящий из 16 наименований, дополнен еще 4 профессиями – это бригадир-оленевод оленеводческой бригады, пастух-оленевод, зооветспециалист-оленевод, чумработник", - сказал он.

В то же время, отметил Белозеров, в распределении путевок выявлен ряд недостатков, в частности, распределение путевок по муниципальным районам носило произвольный характер, путевки предоставлялись лицам, профессии которых не входят в перечень на получение льготного санкурлечения. С учетом этого предлагается внести изменения в республиканское законодательство, предусмотрев 100% оплаты путевки за счет республиканского бюджета (сейчас 80%), а также пересмотреть утвержденный перечень профессий, добавив новые.

Вторым направлением соцподдержки являются ежемесячные денежные выплаты в размере от 6 до 15 тысяч рублей в течение трех лет молодым специалистам, работающим в сельхозорганизациях, сельхозпотребкооперативах и крестьянских хозяйствах. Размер выплат составляет от 6 до 15 тысяч в зависимости от уровня образования и территориальной зоны. Если в 2018 году такие выплаты получали 475 человек, то на 1 ноября 2019 года – уже 363. Белозеров сообщил, что разработан и находится на согласовании проект указа главы Якутии "Об увеличении размеров денежных выплат для молодых специалистов" в 1,5 раза по всем категориям.