Татарстан и "Союзмультфильм" создадут сериал о здоровом образе жизни

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия

КАЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Татарстан совместно с компанией "Союзмультфильм" создадут мультсериал, пропагандирующий здоровый образ жизни, с главными героями – талисманами ГТО, сообщил генеральный директор дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

"В октябре на форуме в Нижнем Новгороде подписали соглашение с "Союзмультфильмом" - выходим на создание мультсериала, посвященного здоровому образу жизни, физкультуре и спорту, в основу которого лягут наши талисманы комплекса ГТО, которых выбрали по итогам всероссийского конкурса", - сказал Кадыров журналистам.

По его словам, сейчас совместно с "Союзмультфильмом" и другими заинтересованными структурами выстраивается архитектуру проекта – финансовая, организационная, юридическая. Изучаются различные схемы реализации проекта. Также начата проработка сценарного плана. По информации Кадырова, сложность заключается в том, что на подготовительном этапе нужно найти экспертов – детских педагогов, психологов, преподавателей физкультуры, которые помогли бы правильно преподнести будущим зрителям сериала идеи здорового образа жизни, чтобы у детей после просмотра мультфильма возникло стремление заняться спортом.

Кадыров сообщил, что создание самого сериала займёт до трёх лет, за это время планируется снять 52 серии. Предполагается, что на создание мультсериала будет потрачено порядка 100 миллионов рублей.

"В мегаперспективе задача – сделать его не только для российского телерынка… но чтобы этот сериал пошёл и на международный рынок", - отметил он.

Талисманами фестивалей ГТО по решению участников голосования в мобильном приложении и членов координационной комиссии стали леопард Вика, медведь Потап, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар.